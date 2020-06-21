稱有權提意見 有公務員憂被迫違良心

新公務員工會公投議案有6項，包括港區國安法可能影響香港居民權利和自由、授權理事會發動罷工、反對凍薪等。政府昨午發稿，再指有公務員工會鼓動罷工公投「反對」國安法，這是絕對不能接受，損害公務員隊伍聲譽。

政府批損團隊聲譽 顏武周：勿阻嚇

不過，新公務員工會主席顏武周重申，工會在公投沒既定立場，但政府連日仍曲解或不公平定性活動的性質，阻止或阻嚇同事表達的權利，他再促政府尊重同事表達個人意見的權利。他說，工會將繼續緊守崗位，一息尚存都會堅守自己的表達權利。

公投人數至昨午遠低於目標，新公務員工會昨午3時多在facebook發帖，分享被捕消防員的感想，他不理律師屢次勸誡，分享說：「不但我，你，身陷囹圄嘅手足，所有香港人，如果輸咗，所有嘅犧牲，都不過係預繳嘅付出。唔止200萬人，香港往後嘅所有人，都會死，因為，已死之地，何以孕育生命？」

在銅鑼灣京都廣場的投票站可供9個工會投票，昨午約2時半，該票站樓下有10多人排隊等電梯，樓上票站一度也有10多人排隊。任職公務員5年的陳小姐認為，「一般很難轉達意見給高層」，今次有平台可表達，對於公務員是否有「雙重身分」、「政治中立」的定義，甚至對國歌法及國安法的意見，公務員都有權提出，「我們不會100%什麼都同意」。不過她也有憂慮，會留意投票是否匿名，同時擔心將來或被迫做「違背良心」的事情。

同樣在政府工作5年的黃先生相信，大部分投票者都「反對中共直接把國安法放在香港實施」，他又不同意凍薪，盼藉公投表達意見，「比起搞公投的人，我只是普通市民出來投票，犧牲不算什麼」。他與妻子原打算生小孩，但經過社會事件，正重新考慮生育計劃。

（港區國安法）