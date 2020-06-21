聲勢不及去年 馬嶽：欠大工會響應

網民去年發起8月5日反修例大罷工，職工盟動員全線屬會響應，教協亦呼籲教師參與，職工盟主席吳敏兒隨後粗略估算參與人數達35萬人。

中大政治與行政學系副教授馬嶽分析，去年罷工在元朗7．21事件後不久，民情較「㷫」，加上有傳統大型工會參與，反觀今次新工會會員人數較少，動員力較弱，且去年任何打工仔可參與罷工，但今次則限會員，參與人數較少。

指新工會「上一課」 動員宣傳不足

馬認為，新工會原意是藉公投吸引更多人入會，今次公投屬「上了一課」，反映新工會的宣傳網絡、動員能力與發動罷工，仍有很大距離，需再思考下一步行動，又指去年「35萬人」罷工，對政府未有太大威脅，今次的威脅更小。

昨午投票、任文職的伍先生認為，公投宣傳確不足，集中在連登、telegram及facebook，不用這些平台的人，並不知有此活動，他也是一周前才知自己可入白領工會，但稱今次是首度公投，未來仍可改進。

（港區國安法）