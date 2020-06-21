僅8943人投票 罷工公投不達標 學生實體票不足5000 低於罷課門檻

學生公投首項議案反對實施「港區國安法」，10087人投票，達到1萬票目標，當中9667同意，佔96%；第二項議案表態以罷課阻止「港區國安法」實施，10092人投票，當中8718同意，佔86%。

罷工罷課各得95%及86%贊成票

公投昨晨10時開始，至昨午2時半，陣線僅收到逾2000張電子及實體票，學生方面則收到1100張實體票。中學生行動籌備平台代表鄭家朗昨天早段估計不少學生周六早上要補課，估計下午投票人數會增加，期望學生珍惜機會，指是次投票可能是「港區國安法」立法前最後一次民意動員。

昨到慈雲山聖文德堂投票的中五生林同學，表示擔心「港區國安法」影響人身自由，不滿香港法例由全國人大直接頒布。林指其校向來避談政治，面對教育局連日批評，他認為每人都有發表意見的權利，自己有獨立思想並非被煽動。問到如通過罷課會否參與，林指仍會怕，但若多同學參與就會一起罷。

下班錯過投票 打工仔對工會人數少失望

傍晚5時許，慈雲山票站有工作人員到街上呼籲人即場登記投票。其後投票人潮增加，慈雲山票站外有逾20人排隊，晚上7時許永旺行投票站亦現約30人人龍，蘇先生昨下班後到永旺行投票，指「唔知以後仲有無機會」，又指晚上8時完結投票屬太早。公投原定昨晚8時完結，陣線因人潮決定慈雲山、永旺行等5個票站開放時間延至9時。

慈雲山票站關門後，香港創建及工程人員總會會員李先生於9時15分來到，他表示剛下班，吃了晚飯便趕過來，一直以為票站10時關，未料來到後已不能投票，「好可惜，本身想支持罷工」。他知道昨午公布的投票人數比門檻少，又從記者口中得知只有14000個登記會員，遠少於6萬人目標，「吓！咁多個工會，原來萬幾人㗎？非常失望啊。我覺得啲人自私，不想罷工」。

警員拍攝票站 政府第四度譴責

昨晚8時許，一輛警車在太子票站基恩之家大廈門口停泊，車上警員用手機拍下門口投票指示牌，隨後4名衝鋒隊警員在對面馬路、大廈門口多番拍照。警方昨至截稿未有回應。

政府昨天下午第四度發稿強烈譴責，指近日有別有用心的人及組織不停使用各種手段，抹黑國家安全立法工作、散播失實及誤導性的資訊，妖言惑眾，企圖製造社會不穩的局面。政府發言人指有公務員工會公然鼓動罷工公投是絕對不能接受，又指校園不應涉及政治，學校如發現有學生發起組織、參加或慫恿同學參加這些活動，應立即勸止，若個別學生屢勸不改，應按校本訓輔及懲處機制處理。

明報記者

（港區國安法）