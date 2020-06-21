湯家驊：不認同反國安法成DQ理由

倘反對法例

譚耀宗：如何說服別人自己效忠特區

政制及內地事務局長曾國衞早前接受報章訪問時稱，若立法會參選人完全否定或反對「港區國安法」，會令人質疑其是否維護《基本法》及效忠香港特區，有關說法被民主派形容為「DQ」前奏。湯家驊昨在電台受訪時回應稱，反對一條法例不等同反對基本法制度，若認為港區國安法應寫得更好或延遲推行，「未必是不擁護基本法的表現」。

湯家驊補充，假如反對有關法例的理由是不認同中央政權需受保護，甚至要推翻中央政權，「便明顯是不擁護基本法」。他說若不信任、不接受甚至反對基本法制度，則無論是否反對港區國安法立法，都沒有參選立法會的資格。

譚耀宗反問，如果連法例的主要內容都反對，參選人如何說服別人自己真誠效忠香港特區。他認為有關問題仍要留待選舉主任按參選人的言論和回應處理。

港區國安法涵蓋的4類犯罪行為中，其中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」與全國人大上月通過《決定》草案中的「外國和境外勢力干預香港」不同，字眼由「干預」改為「勾結」，湯家驊形容勾結更負面和嚴重，他相信涉及刑事行為才能稱為勾結，並需涉及港區國安法列明的另外3類罪行，即分裂國家、顛覆國家政權及恐怖活動。

（港區國安法）