歐洲議會決議 倡為港人建「救生艇」

這項題為「中華人民共和國港區國安法及歐盟捍衛香港高度自治的需要」的決議案，以565票贊成、34票反對及62票棄權通過。決議案向歐盟如何應對港區國安法問題提出多項建議，其中最受矚目的建議有訴諸國際法院和擬定收留港人的方案。決議案一方面呼籲歐盟及其成員國考慮在港區國安法應用之時，入稟國際法院，指控中方的決定違反《中英聯合聲明》和《公民權利和政治權利國際公約》；另一方面呼籲歐洲理事會和歐盟委員會考慮為港人建立「救生艇」計劃，以應對人權和基本自由惡化。

倡入稟國際法院 促歐盟制裁中方

另外，決議案指歐盟應考慮制裁中方，「相信歐盟應運用其經濟力量，以經濟手段挑戰中國對人權的打壓」，又敦促歐洲理事會、尤其是下個輪任主席國（即德國）今年內完成歐洲議會去年支持建立的「歐盟全球人權制裁機制」，從而制裁涉及違反人權的中方官員和凍結其資產。

路透社報道，歐洲議會的決議案並無法律約束力，但其提出的政治信號可以引導未來政策。

全國人大外事委員會發言人尤文澤昨回應稱，上述決議嚴重歪曲事實，重申根本不存在中國政府不遵守中英聯合聲明的問題，強調聯合聲明不能成為任何外國、組織和個人干涉香港事務和中國內政的藉口。中國駐歐盟使團發言人亦稱，已向歐方提出嚴正交涉，強調沒有國家會允許在本國領土從事危害國家安全的行動，決不接受帶有「赤裸裸的雙重標準」的決議案。

另一方面，美國國務卿蓬佩奧前日以直播形式參與哥本哈根民主峰會，其間談到香港，稱9月立法會選舉會否被押後、取消以至不公平不公開，將完全展示中共對香港自由的意向。他又說，總統特朗普已清晰表態，如果中共對港方式愈相似深圳或上海，「華府也會這樣做」，意即取消或削減美國對香港的特殊待遇。他重申美國不希望損害到「喜愛自由」的香港人。

（港區國安法）