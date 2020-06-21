採無罪假定原則 維護《公民權利公約》自由

說明表示，港區國安法的法律草案規定港府維護國家安全時「應當遵循的重要法治原則」，包括保護港人根據《基本法》、《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會與文化權利的國際公約》享有的權利和自由，例如言論、新聞、結社、遊行示威等自由；堅持以法治原則處理危害國家安全犯罪，「任何人未經司法機構判罪之前均假定無罪」，並保障疑犯、被告等人的辯護權和其他訴訟權利。

公署人員須守港法律

法律草案提及，警務處和律政司將分別設立部門專責國家安全案件。在司法方面，草案列明在特定情形以外，港府對港區國安法的案件有管轄權，而本港管轄的案件由偵查、檢控、審判和刑罰等程序，將適用港區國安法和本港法律，並循公訴程序進行。對於早前有建制派建議規定由中國籍法官審理涉及國家安全的案件，草案未有提及，只提到會由特首指定法官處理。

對於外界曾關注中央派駐本港的機構會否受本港法律約束，草案提到，「駐港國家安全公署」應嚴格依法履行職責，依法接受監督，「不得侵害任何個人和組織的合法權益」，而公署人員除須遵守全國法律外，「還應當遵守本港法律」。

（港區國安法）