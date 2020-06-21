公署可用管轄權 大律師會：極少案亦不能接受

消息：

涉國土問題或內地逃犯 中央或出手

另有政府消息人士說，有信心香港能處理大部分國安案件，惟可能有一些案件，例如國家國安部門正跟進的重大案件，國安公署比較熟悉，他們自己處理會好過由香港處理；另外一些涉及國際的重大案件如間諜案，香港警察亦未必有能力處理，可能要由公署的人員跟進。該官員說，上述案件甚少在香港出現，但也不能排除會出現，故中央留有一手是可理解的。

譚耀宗：行使管轄權由特首主導

全國人大常委譚耀宗表示，駐港維護國家安全公署是負責督導、指導特區的國家安全工作，層級與外交部駐港特派員公署相同。至於行使「管轄權」，他說程序是由特首提出、中央批准，主導權在特首手上，相關情况是特區政府無法控制，例如戰爭等極端情况，或與外交有關。

大律師公會副主席葉巧琦認為，即使只有極少數案件由駐港國安署和國家有關機關行使管轄權，亦不能接受，「香港一直信奉『法律面前、人人平等』的原則，為什麼有『極少數』人要特別用另一套法律『招呼』？」

至於公署人員會否配備武器執法，消息人士稱暫未肯定，但法工委的說明已清楚表示，「公署人員除遵守全國性法律外，還應當遵守香港特別行政區法律」。他相信中央也不想有「差池」，有關人員應會嚴守法律。

港區人代田北辰表示，香港人最怕例外，希望草案清楚說明何謂例外情况，又認為即使中央行使管轄權，要移送犯人到內地受審，亦應先由香港法庭把關。

（港區國安法）