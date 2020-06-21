倘與本地法律不一致 國安法規定適用

人大常委會掌解釋權

張達明表示，說明的內容顯示港區國安法有凌駕性，擔心日後即使港區國安法與《香港人權法案條例》有牴觸，本港法庭亦不能裁定條文違憲。法律界議員、公民黨郭榮鏗認為，法工委的說明對於此法是否有凌駕性很不清晰，很憂慮港區國安法會否凌駕《基本法》和《人權法》。

陳弘毅則認為，港區國安法不是有凌駕性，只是新修訂的法律可修訂本港原有的法律，且由於港區國安法被納入基本法附件三，本港立法會無權修改港區國安法，亦無權制定與之相牴觸的新法律。他又說，法庭一向有權力解釋法律條文，相信港區國安法亦不例外，但由於該法是由內地制定，故釋法時可爭拗是用內地方式釋法，還是用普通法方式，而全國人大常委會就港區國安法的釋法，對本港法庭有約束力。

張達明：凌駕港法律 陳弘毅：港法庭仍有權解釋

資深大律師湯家驊說，港區國安法不是有凌駕性，新法和舊法之間會以新法為準、以特別法例為準，但說明中亦提到《國際人權公約》適用，他認為港區國安法不會高於或凌駕基本法。

（港區國安法）