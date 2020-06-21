涂謹申斥徹底否定一國兩制 「全世界人在港都失人權保障」

民建聯：草案兼顧兩地差異

楊岳橋：如利劍直插港行政司法機構

民主黨涂謹申斥港區國安法徹底否定一國兩制，質疑是否指國安法可凌駕國際人權公約的保障，與西方自由體系人權法凌駕國安法調轉，即全世界所有人在香港都會失去人權保障，質疑全球來港做生意的人怎會覺得香港安全。他又稱，由特首指定法官審案，為香港法院造成「一國兩制」，有些法官是由終院首席法官指派，另一些由特首選，「以後仲點叫人相信香港司法獨立？」他形容，由特首揀法官、到可將犯人移到內地審訊，都是將內地專制獨裁一套搬到香港，遏制香港本身的核心價值。

公民黨譚文豪說，港區國安法完全沒經香港立法會制定，將來審理國家安全相關案件的法官由特首指派，而國安公署又可以「監督、指導、協調」行政機關，香港由過去「三權分立」退化成行政、立法、司法三權都被北京政府插手干預，甚至直接管治。該黨郭家麒稱公民黨絕對不會接受國安法，而港人亦別無他法，一定要抗爭。

工聯會歡迎 盼盡速實施

民建聯出稿，認為港區國安法符合香港實際情况和行使普通法制度的特點，又能充分體現到維護國家安全的需要；在執法、檢控、審判做到主要依靠特區負責，同時又能作出充分的人權保障，相信有關安排可填補香港在保障國安上的憲制漏洞，亦會得到市民支持。該黨要求港府及早準備，籌備執行國安法的架構及隊伍，待法案通過後可立即有效執行，打擊暴亂和港獨分子，穩定社會狀况。工聯會表示歡迎及全力支持港區國安法，並期望有關立法工作盡速推進和頒布實施。

（港區國安法）