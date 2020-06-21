中央設駐港國安公署 可辦案 京指派「顧問」入港府國安委員會 譚耀宗：可送內地審

說明亦提到，如香港法律與港區國安法不一致，適用後者規定。全國人大常委譚耀宗指國安法有凌駕性。

譚耀宗：違法囚3至10年 不判終身

稱國安法凌駕本地法律

至於罰則，譚耀宗說，港區國安法沒有罪行會判終身監禁，草案條文對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動，以及勾結外國或者境外勢力危害國家安全4類犯罪行為有清晰界定，罰則根據案情嚴重程度決定，案情輕微的監禁3年，其他則監禁5至10年。

根據《說明》，港區國安法草案有6章、共66條，分別為：總則；特區維護國安的職責和機構；罪行和處罰；案件管轄、法律適用和程序；中央人民政府駐港維護國家安全機構；以及附則。說明又提到，若香港本地法律與港區國安法不一致時，則按後者規定，而國安法的解釋權屬人大常委會。譚耀宗表示，港區國安法是中央立法，與香港法律層次不同，有凌駕性。他指出，今次常委會並未就港區國安法法律草案作表決，意味尚要開多至少一次會議。

「公署」負責監督指導協調

消息人士：地位與中聯辦類似

法工委的說明指國安法將規定設立健全的維護國安相關機構和職責（見上圖），其中包括中央在港設立「維護國家安全公署」，職責包括：監督、指導、協調、支持香港履行維護國家安全的職責；收集分析國家安全情報信息；依法辦理危害國家安全犯罪案件。有了解北京政策的消息人士表示，在一國兩制下，駐港國安公署的地位與中聯辦類似，直屬中央政府，即不受《基本法》第22條規管。

「特定情形行使管轄權」

譚：不會隨便用 郭榮鏗質疑「送中」

駐港國安公署和國家有關機關在「特定情形下對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權」，即可在香港辦案。但說明沒有解釋何謂「特定情形」，只形容公署保留管轄權是中央全面管治權的重要體現，有利於加強香港國安執法和司法工作，和避免可能出現或者導致出現香港基本法第18條第4款規定的緊急狀態情形。

譚耀宗解釋，管轄權包括「執法和司法」，執法是拘捕犯人後送往內地，由內地司法機構審議，如最高人民法院。他形容這是「兜底」做法，中央不會隨便動用。但法律界議員、公民黨郭榮鏗認為，按譚的說法，港區國安法可將港人「送中」，質疑「會否將反對派拉晒？」

泛民批顧問如「太上皇」

消息：類似港英政治部顧問

至於香港的「維護國家安全委員會」，由特首任主席，成員有3司、保安局長，以及警務處長等紀律部隊人員；下設「秘書處」，由「秘書長」領導，秘書長由特首提名、中央委任，另有中央將指派的國家安全事務顧問。

譚耀宗稱，國安委員會的秘書長是香港人，現時未有人選，而國安顧問會是「中央的人」。被問到該名顧問是否「太上皇」，他說國安是中央負責的事，有些個案相當複雜，要靠中央提供資料，設立顧問有利協調和溝通等。政府消息人士表示，國安顧問類似港英時代「政治部」（Special Branch）的政治顧問，好處是一起合作下可建立中央與香港的互信、理解，不用中央每每出手。

警隊、律政司設國安部門

林鄭：正展開籌備工作

根據說明，除特定情形外，香港對國安案件行使管轄權。香港警隊將須設立國安部門，配備執法力量；律政司亦要設立專門的國安犯罪案件檢控部門，負責國安案件檢控工作和相關法律事務。特首林鄭月娥表示，港府同意《草案》提出香港應設立由特首擔任主席的維護國安委員會，並在承擔執行維護國安主要任務的警務處和律政司設立專職部門；政府正展開相關籌備工作。對於說明提及有關方面已認真研究了港府反映的意見建議，充分考慮香港實際情况，林太表示欣慰。

明報記者

（港區國安法）

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