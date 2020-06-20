少女藏燃彈原料判感化 官：法庭唔講黃藍

案發時15歲、現年16歲的中四女生昨由父母陪伴應訊。她被控於去年9月30日在天水圍天華路管有一玻璃樽乙醇、一樽消毒藥水、一罐白電油、裝有白色粉末的錫紙及毛巾。

求情稱貼文宣被捕不涉衝突

官指文宣侮辱反映社會風氣

辯方求情表示，被告立志成為護士，因本案留案底，已感後悔；又說被告是「和理非」參加者，當日因貼文宣被捕，並不涉及激烈衝突。

裁判官水佳麗表示，明白年輕人受社會運動衝擊，尤其在Telegram等平台經常發布新的資訊，但引述控方案情，稱難以理解被告受朋輩影響，覺得「幾得意」便想製作汽油彈。水官明言「法庭唔講政治、唔講黃藍，判案亦不牽涉政治」，但認為被告張貼的文宣具侮辱成分，反映社會瀰漫不尊重別人的風氣，立場不同便會動手動腳和詆譭他人。

水官最後提到被告學業成績不錯，寄語她專心學習，日後參與社運前要和父母商量，因她年滿16歲，一旦再犯案就要在成人法庭應訊，可能「親手毁掉未來」。

水官上月於少年庭審理另一宗反修例相關案件，該案的15歲少年涉今年1月在元朗投擲汽油彈，承認縱火及管有物品意圖損壞財產兩罪。水官稱相信他真心愛惜香港，判以感化18個月，其中9個月須住院舍。律政司近日已申請覆核刑罰，稍後聆訊。

【案件編號：TMCC700010/20】

（反修例風暴）