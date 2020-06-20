搬鐵馬男子囚兩周 律政司申加刑駁回

官：被告品格好 判囚已阻嚇

控罪指稱被告庾家駒（33歲）於去年6月12日，在添華道政府總部外連同其他身分不詳的人參與非法集結。律政司一方昨陳辭時播放當日片段，並指出當時示威者在政總門外向警員擲物，認為裁判官早前判刑時沒有考慮案發時其他示威者暴力行為，量刑不足，並稱憑經驗應判處被告入獄兩個月。

裁判官林子勤表示，無證據顯示被告有參加暴力行為，或煽動他人作出暴力，並相信被告沒有預謀下，受當時氣氛而搬動鐵馬至行車路線，事件亦無造成人身傷亡或財物損失。林官強調，若只考慮被告的個人行為，毋須判處被告入獄，但正因為量刑時已考慮當日的暴力行為及規模，才判處過去品格良好的被告即時入獄。

控方稱憑經驗應囚兩月

官：非法集結難定量刑基準

對於控方稱「憑經驗」應判處被告入獄兩個月，林官回應，根據終審法院和上訴庭的案例，因應非法集結的多元化，難以定下量刑基準，故決定維持原判。

另一襲警案 警申匿名遭拒

另外，林官昨處理一名聽障男生涉襲警案，否決了控方為受襲警員作匿名令的申請，並表示傳媒有權如實報道，若未能報道姓名身分，令報道流於表面，傳媒不積極報道，不符公眾利益。

【案件編號：ESCC2225/19、291/20】

（反修例風暴）