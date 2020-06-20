中六生脫藏工具罪 官指警證供有疑點

案中被告為中六生程彥璋（17歲），散庭後表示滿意判決，認同法庭在本案中彰顯公義；又稱警方「某程度上係濫捕」。被告母親亦有陪伴出庭，對兒子脫罪感「鬆一口氣」。

質疑警沒說完整案發過程

拘捕警員鄭嘉俊供稱，案發去年11月12日晚上10時，他與同僚前往卑路乍灣公園掃蕩，在男廁發現被告反鎖在廁格內，並在被告離開廁格時對他搜身，搜出涉案物品。辯方稱鄭案發時曾4次拳打被告肚部，鄭否認。

庭上示範同袍動作

後稱「睇唔到做咩」

裁判官何俊堯即日裁決，認為鄭作供有疑點，例如他在記事簿及口供紙均表示「制服」被告，在庭上卻說「截停」；另外，鄭作供時曾稱目睹同僚案發時有所動作，更當庭示範，但後來又說「睇唔到沙展做咩」。何官質疑鄭嘉俊未有將案發過程完整道出，表示由於鄭是唯一控方證人，若法庭對他的作供存疑，代表控方未能舉證至毫無合理疑點，宣告被告罪名不成立。

官指自招嫌疑拒批訟費

辯方申請討回訟費，裁判官表示被告無解釋涉案物品用途，自招嫌疑拒批。

【案件編號：ESCC2551/19】

（反修例風暴）