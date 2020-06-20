影片證警自跌 女子遭告襲警撤控 指便衣撞被告在先 辯方促法庭記錄在案

被問涉案警違操守否

警稱案件經深入調查

本報向警方查詢是否知悉辯方的指稱，及涉案警署警長有否違反任何警員操守，警方沒正面回覆，只表示今年5月7日警方檢控被告一項襲警罪，九龍城警區刑事調查隊經全面及深入的調查，徵詢律政司意見後撤銷控罪。警方重申，調查時會根據實際案情及蒐集所得的證據，以不偏不倚專業態度處理每一宗案件。

有大律師表示，如辯方的片段確實反映案發情况，涉案警員可能有給予假口供之嫌，甚至干犯公職人員行為失當、妨礙司法公正等罪行（見另稿）。

報稱從事市場推廣員的女被告曾曉慧（22歲），原本控罪指稱她於去年11月11日在理大近陳麗玲樓襲擊警署警長A。

被告：有片作證「好好彩」

獲撤控的曾曉慧在庭外與母親相擁，激動落淚，朋友亦上前祝賀。她形容自己「好好彩」，未獲得該片段時一直非常擔心，知道有不少類似個案在沒有影片作證下，只靠警員供辭而被入罪。她表示，取得片段後隨即感到「放心」，認為即使控方堅持提訴，亦較不擔心會有對她不利的情况出現。

辯方：片段來自「網上朋友」 證被告全程無動作

辯方大律師蕭志文在庭上表示，被告從「網上朋友」得到一段清晰記錄案發經過的片段，內容與控方指控完全相反，稱片中看到當時有一名身穿便服、疑為警員的男子，突然從後衝前撞向被告，再自行向前跌倒，隨後該男拿出警棍指向被告，並稱被告襲警，整個過程被告沒有任何動作。

蕭大狀其後在庭外補充，該片段可見警署警長是用手肘撞向被告，而事後警署警長的手肘及膝蓋有輕微傷勢。被告亦憶述，直至她被撞到，才悉該警署警長一直在她背後；當時警署署長情緒激動，倒地起來後便揮警棍，又捉着她的手，指控她「襲擊高級警員」，並向她展示擦損的手肘和膝蓋。

蕭大狀透露，他在開庭前才收到控方撤回控罪的決定，一直打算審訊時才向控方公開該片段，而早前控方向辯方提供的現場照片，與片段顯示事發位置有異，蕭大狀稱若控方提出簽保守行為，被告也不會接受。

庭上未提撤控理由

律政司稱無合理機會定罪

控方在庭上沒解釋撤控理由，律政司發言人回覆本報查詢表示，詳細考慮所有相關證據後，認為未能支持合理機會達至定罪，故決定撤回控罪。

【案件編號：KCCC 808/20】

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676