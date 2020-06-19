美司法部小組倡否決海底光纜接港 憂中國截取通訊

由美國司法部、國防部、國土安全部等組成的「電訊小組」，建議聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）否決太平洋海底光纜直接由美國洛杉磯連接香港，但允許光纜連接台灣及菲律賓。該海底光纜由Google、facebook和Pacific Light Data Communication（PLDC）共同投建，中國電訊商「鵬博士電信集團」2017年底收購PLDC大部分股份。

PLDC參與投建

內地電訊商收購大部分股份

美國司法部的聲明指，海底光纜高容量和低延遲將令美國通訊數據流量在抵達亞太區預定目的地之前繞經香港；指中國政府早前曾竊取美國人的個人資料，若批准海底電纜在中國境內着陸不符合美國國家安全或執法權益。另外，中國政府近日損害香港高度自治的舉措，令中國情報和國安單位有可能在港公開活動，增加美方憂慮，故否決光纜直連香港。

海底光纜香港段已於2018年於深水灣上岸，但一直待取得美國的許可以接通兩地。

商經局稱美擔憂無根據

商經局發言人表示，不認同有關決定，並對此失望，認為有關建議影響兩地通訊發展，亦令美方投資者和機構利益受損，又稱美國司法部轄下小組的擔憂無事實基礎。發言人稱，港區國安法絕不影響港人所享權利和自由。

立法會資訊科技界議員莫乃光表示，是次美方的決定將影響香港作為區內數據中心樞紐的地位，相關投資或轉移到台灣、韓國等與中國關聯較小的地區，同時令相關機構放棄與本港合作，擔心港區國安法實施後，香港將被國際邊緣化，進一步擴大受影響的行業。

（港區國安法）