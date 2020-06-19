G7聯合聲明籲停立法 外交部批混淆是非

指不符具約束力《中英聯合聲明》

G7成員國（美、英、法、德、意、加、日）外長及歐盟外交和安全政策高級代表博雷利聯合發表聲明，強調對中方決定實施港區國安法的關注。聲明形容決定不符基本法及在有法律約束力兼已於聯合國登記的中英聯合聲明所列原則中的國際承諾，指國安法會有削弱一國兩制原則及香港高度自治的嚴重風險，危及令香港繁榮及成功多年的制度。

聲明敦促中方須在港公開辯論及諮詢持份者，表示極度憂慮國安法會限制和威脅本受法治及獨立司法系統保護的基本權利和自由。

趙立堅昨稱，「我們對七國集團外長發表聯合聲明，對香港事務說三道四、指手劃腳表示強烈不滿和堅決反對。」他促各方停止插手香港事務，干涉中國內政。

日本首相安倍晉三上周曾稱希望主導G7就香港發聯合聲明。內閣官房長官菅義偉昨對聲明表示高度評價，希望續與相關國家合作的同時妥善應對。

引述楊潔篪：立法決心堅定不移

中共中央政治局委員楊潔篪與美國國務卿蓬佩奧於當地時間周三上午在夏威夷會談，曾談及香港。趙立堅談及楊蓬會談內容時稱，在涉港問題上楊潔篪指出香港事務純屬中國內政，中方推進涉港國安立法的決心堅定不移，敦促美方切實尊重中方主權，客觀、公正看待香港國安立法。

另外，《衛報》指英國外交部高官首次暗示，倘北京一意孤行，英或以類似美國《馬格尼茨基法案》的方式制裁侵犯人權的中方官員。

（港區國安法）