台援港專案 只助合法入境者 辦公室7．1運作 學者質疑僅暫時措施

陸委會昨日下午舉行記者會，主委陳明通公布《香港人道援助關懷行動專案》，政府將在既有的台港交流平台即台港經濟文化合作策進會下，成立台港服務交流辦公室，7月1日正式營運。辦公室下設有「諮詢服務」、「專案管理」與「行政庶務」3組。陳明通表示，援港專案將在兼顧國家安全的前提下，處理港人人道援助及關懷的事宜，還有提供港人來台就學、就業、投資創業、移民定居，與跨國企業、國際法人團體來台的專業諮詢與協助服務。

陳明通強調是援助非救援

不過，陳明通強調，專案性質是援助而非救援，亦不會處理仍在香港的人士。他說，專案適用對象必須合法進入台灣，且是符合《香港澳門關係條例》第18條規定的港澳人士，偷渡入境者不屬於專案協助範圍。兩岸條例第18條規定，「對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助」。

蔡英文：會予港人最實際支持

蔡英文昨晚在facebook發文，稱對於部分有安全疑慮的個案，以及自由受緊急危害的港人，當局會以專案盡快協助。她表示，自去年反修例運動以來，對港人堅持追求自由、民主，台灣人感同身受，台灣「會繼續透過制度性的力量，給予香港人最實際的支持與協助」。

台師大政治學研究所教授曲兆祥早前對台媒表示，台灣政府應「給他身分，不要光給他生活」，強調受助港人真正需要的是「政治難民法」，而不是暫時性的協助。《聯合報》昨評論稱，政府態度明顯轉趨低調與模糊化援港力度，與以往口號撐香港大相逕庭。

曾援港人牧師稱方案合理

去年反修例運動期間，台北濟南基督長老教會曾為約200名港人提供人道援助。教會牧師黃春生對本報表示，因應每個人讀書、就業、援助等需要不同，政府成立專案辦公室整合處理較方便，「專人專責客製化」也保護申請人個人資料不會泄漏。「台灣只能做一件事，就是援助，（但）不能到香港去救人，畢竟是不同國家。台灣過去也有幫助中國民運人士，他們也是來到台灣，台灣才能幫助」。他認為如果港人是在被控告、入罪、沒收護照情形下非法入境，相當於可參照港澳條例第18條，而港人如有需要也可以找教會協助。

明報記者

（港區國安法）