記協訪問150會員：98%反對港國安法

92%憂國安法威脅人身安全

記協在6月8至11日向該會的正式會員發問卷調查，成功訪問150人，其中87%受訪者認為訂立港區國安法將會嚴重影響新聞自由；問到法例如何影響新聞自由時，最多人認為媒體往後報道敏感題目時會受到政治打壓，其次是記者人身安全受威脅，以及媒體會減少報道港獨、台獨、新疆等敏感題目。

函栗戰書表明反對

記協就本港媒體對港區國安法的疑慮，昨致函全國人大常委會委員長栗戰書，表明反對立法，記協主席楊健興表示，通過立法將令新聞從業員不斷猜度政治底線的位置，他舉例，日後採訪示威活動拍攝到寫有「天滅中共」的標語時，傳媒機構或會擔心可否刊登；又指記者平日有機會報道涉及港獨等敏感議題時，有可能引述有關資料，日後或成為記者被入罪的理由。

楊健興說，現時已有傳媒機構以「潛規則」處理個別題目，例如短篇幅報道等，他擔心立法後有更多「潛規則」在業界出現，屆時讀者可看到的新聞內容將愈來愈少。

（港區國安法）