范鴻齡：罷工要脅醫局 絕對不會得逞

范稱罷工屬政治性 按機制跟進

范鴻齡表示，醫管局一貫無政治立場，是次罷工屬政治性，且任何罷工必然影響服務令病人權益受損，局方絕對不可接受。他續說有聲音希望以罷工要脅醫管局認同某些政治理念，「我可以很清楚地說，這是絕對不會得逞，醫管局亦絕對不會同意這事」。他認為同事可在合適平台發表政見，但不能帶入醫管局，如罷工，會跟既定機制嚴肅跟進。

有醫護擔心港區國安法實施或影響醫療專業有「真話不能說」，范鴻齡回應「醫管局不能代替政府向同事解釋國安法講真話不講真話，以我們立場同事想講真話當然可以，我們從來無叫同事講假話」。

工會：訴求針對醫局非政府 否認政治性

醫管局員工陣線主席余慧明回應說，范鴻齡以目前言論狀况，嘗試解釋業界對立法的憂慮是不切實際的。她重申，工會要求局方出聲明反對國安法、承諾保障員工講真說話的權利而免受拘捕、要求局方不會因會員政見而秋後算帳，三大訴求均針對醫管局而非針對政府，否認罷工屬政治性。她又呼籲局方若有誠意，應與工會和會員公開對話。

余慧明透露目前意向調查的結果顯示，較大部分會員未決定是否響應罷工，估計待法例細節推出後會有較清晰意向。

今年2月員工陣線曾發起罷工要求政府為防疫「封關」，范鴻齡說人事部正跟進，並已外判律師團隊處理。

（港區國安法）