明日「罷工公投」 工會增至30個 稱有信心達6萬票門檻

成員現1.4萬 新增7工會

謝小姐說，屆時全港九各區均設有票站，周六上午10時至晚上8時供工會會員及中學生投票。23個票站中，10個為可供工會入會，5個可供中學生公投。另外，13個區議員辦事處亦將於公投日開放作電子票票站之用。她續稱，會安排每50人分開一組排隊，同時安排糾察維持秩序。

最新參加公投的工會數目由23個增加至30個，新加入的7個工會包括香港社會工作者總工會、H&M香港員工工會、壹傳媒工會等。謝小姐說，雖然工會會員人數未到目標的6萬，但公投當日仍會繼續招收會員，盼呼籲更多人加入，「面臨國安法，中共這麼粗暴，有可能影響各行各業」。

港九設23票站 朝十至晚八

當日繼續收會員

目前公投門檻為六成人贊成，加上參與的工會有八成工會通過，才會舉行聯合行動；中學生方面，若最少1萬名學生投票，贊成票達六成，平台會發起罷課。謝小姐補充，周六會留意投票人數及結果，才決定下一步行動，若票數不足以發動罷工，也會考慮有否其他工業行動可做。

她稱，若票數足夠，第一步會先開始為期3日的警示式罷工，若政府仍不願撤回，第二階段會再發動罷工，暫未有確實日期。

（港區國安法）