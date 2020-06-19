泛民：中央急為「DQ參選人」提供法律基礎

【明報專訊】新華社早前公布今次全國人大常委會議程中沒有審議「港區國安法」，但昨日開會才公布加入議程。民主派會議召集人、公民黨陳淑莊認為，中央急於立法，是希望提供法律基礎，在立法會選舉可取消參選者的參選資格，又批評沒有根據內地《立法法》，在重大爭議法例立法前舉辦座談會，廣泛吸納意見。全國港澳研究會副會長劉兆佳則表示，對今次常委會審議港區國安法不感到突然，不排除今次會議就會通過，「以快打慢」起震懾作用。
據了解，全國政協亦提早在下周舉行常委會，預料亦會有港區國安法的討論。
劉兆佳：緊急事項可一次會議完成
劉兆佳說，不會將港區國安法何時通過與立法會選舉拉上關係，但他認為中央一直想盡快通過，避免有人利用「空窗期」搞政治炒作和動作；又指根據內地《立法法》，緊急的事項可以一次常委會會議就完成。
港區全國人大代表團團長馬逢國表示，中央做足保密，他對於今次常委會審議國安法並不意外。他又稱中央一直有徵求意見，並無跳過這程序。
公民黨黨魁楊岳橋表示，港區國安法影響香港深遠，但至今仍未有任何細節，只能透過新華社報道了解，批評建制派在未有條文下仍「盲撐」。
根據《立法法》第29條，列入常務委員會會議議程的法律案，一般應當經3次會議審議後再交付表決。但第30條表示，各方面意見比較一致的法律案，可以經兩次常務委員會會議審議後交付表決；調整事項較為單一或者部分修改的法律案，各方面的意見比較一致的，也可以經一次常務委員會會議審議即交付表決。