泛民：中央急為「DQ參選人」提供法律基礎

據了解，全國政協亦提早在下周舉行常委會，預料亦會有港區國安法的討論。

劉兆佳：緊急事項可一次會議完成

劉兆佳說，不會將港區國安法何時通過與立法會選舉拉上關係，但他認為中央一直想盡快通過，避免有人利用「空窗期」搞政治炒作和動作；又指根據內地《立法法》，緊急的事項可以一次常委會會議就完成。

港區全國人大代表團團長馬逢國表示，中央做足保密，他對於今次常委會審議國安法並不意外。他又稱中央一直有徵求意見，並無跳過這程序。

公民黨黨魁楊岳橋表示，港區國安法影響香港深遠，但至今仍未有任何細節，只能透過新華社報道了解，批評建制派在未有條文下仍「盲撐」。

根據《立法法》第29條，列入常務委員會會議議程的法律案，一般應當經3次會議審議後再交付表決。但第30條表示，各方面意見比較一致的法律案，可以經兩次常務委員會會議審議後交付表決；調整事項較為單一或者部分修改的法律案，各方面的意見比較一致的，也可以經一次常務委員會會議審議即交付表決。

（港區國安法）