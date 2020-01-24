110教職員「社會事件」被捕 教局：檢視註冊資格

葉建源籲按「無罪推定」處理

教育局回覆民建聯立法會議員葛珮帆書面質詢時表示，去年6月至今年5月，涉及社會事件的被捕者中，約2000人為專上院校學生，另約有1600人為18歲以下，相信大部分是中學生，數人是小學生。局方又稱，若被捕教師沒遭起訴，但局方接到有關其專業操守的投訴或資料，亦會按機制處理，暫無被取消註冊的個案。

葉建源說，現時有不少濫捕案件，教師被捕不等於犯罪或有問題，又認為部分屬政治案件，性質有別其他罪案。他認為，若案件仍在調查，教育局及被捕教師所屬學校應以「無罪推定」原則處理或跟進。

還押小欖教師 校方稱先研判辭

另外，去年11月示威者發起「黎明行動」號召堵路，小學男教師楊博文被截查時涉以腳踢警員腹部，日前被判襲警罪成，還押小欖精神病治療中心候判。楊博文所屬辦學團體回覆稱，學校已即時啟動危機處理小組，安排人手照顧受影響班級與學生和處理有關教務工作，法團校董會決定待法庭判刑後詳細研究判辭，以考慮對有關教師採取相應的紀律處分行動。