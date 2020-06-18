教局推鴉片及抗日戰爭教材 教師：有「陷阱」恐觸紅線

教育局回覆稱，透過認識中國重要的歷史事件、人物事迹，以培養學生的國民身分認同感，是小學常識科及中學中國歷史科的課程宗旨之一。局方稱「理解公眾對個別教師不正確教授鴉片戰爭歷史的關注」，當局協同專家學者，為前線常識科及中史教師提供專業支援，包括製作多元化的學與教資源。

指簡報內容跳得快 解說空間大

教育局網頁上載兩份電子簡報，「鴉片戰爭」有15頁；「抗日戰爭」有19頁。資深中史科教師陳仁啟檢視兩份簡報，認為教材內容「跳得過快」，如教師只按簡報內容授課，相信學生難明箇中邏輯及緣由。他舉例稱，其中一頁以「從歷史人物身上學習—民族英雄林則除」為題，指林不忍人民受鴉片毒害，採取嚴厲禁煙措施；然後內容一下子便轉換至「鴉片戰爭後，道光皇帝罷免林則徐的官職，發放到伊犁（今新疆西部）從軍……」，他說，小學生或會內心疑問「為何民族英雄會被流放？」、「做正確的事會被罷免？」

陳仁啟亦指出，抗日戰爭簡報中，交代了九一八事變、抗日英雄謝晉元團長與「800壯士」事件、南京大屠殺，顯示日軍步步進逼，並有一頁列出「戰爭的殘酷」，但內容突然轉換至「日本投降」。他形容兩份教材都有「陷阱」，留有很多空間予教師解說填補，「但萬一填補錯了便很大件事」。

倡以街道扣連歷史 增小學生興趣

資深中史科教師陳志華說，鴉片戰爭教材內的部分字眼，如提及《南京條約》令清代「主權」受損，小學生難明「主權」字眼。他建議教材可加入與現今香港相關內容，以不同街道與地方切入，如以水坑口街、砵典乍街扣連鴉片戰爭，增加小學生學習興趣。

明報記者 魏綺婷