基本法官方教材 示威權篇幅減 增憲法內容 教局稱課時有限 學者：令人感另有目的

初中教材上月修訂 中學可按校情選用

教育局於2017年更新《中學教育課程指引》，要求中一至中三有51小時教授基本法相關教育。教育局當時設網上教學資源，學校可按校情，在當中15個課時選用官方的「憲法與基本法教材」，作為德育及公民教育課程一部分，或結合個人、社會及人文教育的校本綜合課程教授，或以獨立單元推行。教材內容主要將早前編製的「明法達義」教材套優化，分9個單元。

「港人權利義務」單元投影片

6張涉遊行被刪 增18張談憲法基本法

本報發現有關教材上月中作出了修訂，其中佔2.5課時的「香港居民的基本權利和義務」單元四有所改動。對比去年10月所見有關教材，該單元簡報中分3章節，包括「香港居民擁有什麼基本權利？」、「基本法如何保障香港居民的權利？」及「根據基本法，香港居民有什麼義務？」教材設討論活動，引用有關遊行示威的新聞摘要及評論，其中提及「政府容許市民有遊行示威的自由，反而可以幫助政府進行有效的管治」。教材亦附有七一遊行等新聞圖片作參考。

在修訂中，遊行示威的討論活動被刪去，其中6張涉及遊行示威的投影片消失，改動後，單元四的第三章節易名為「憲法和基本法在基本權利和義務方面有什麼異同？ 」以18張投影片詳列憲法第二章及基本法有關權利和義務的條文，稱透過有關條文，學生可從「一國兩制」框架理解到特區居民的基本權利和義務。

教局稱無刪集會自由教學內容

教育局發言人稱，教材並無刪去有關香港居民集會、遊行、示威的自由的教學內容，惟因課時有限，故刪去有關課堂活動投影片，稱會不時更新及優化教材，更新版教材更以對照圖表，對比憲法和基本法中有關權利和義務，擴闊學生對憲法認知。

學者：縱有側重 應反映多元身分認同

教育大學社會科學系助理教授莊璟珉稱，官方教材就憲法及基本法教育有其側重，但不論是公民抑或國民教育也好，除培育具廣博知識、思考和分析能力及了解國情，在香港如此珍惜自由丶人權和關心政制發展的多元公民社會下，公民或國民教育，也應反映不同社會群體對身分認同的多元側重點，「如有部分少提了或沒有提，反而讓人覺得是有目的地讓人不知道」，認為基本法教育要全面。他說，有人會強調義務部分，但權利與義務是並行的，學生經理性討論，思考遊行示威的理由，例如明白在什麼情况下遊行示威會受到限制，或會讓學生更懂守法。他續說，憲法及基本法教育除教授條文，也要為年輕人提供一條如何可貢獻、參與社會的出路。

談己校經驗 劉錦輝：教師自決取材

通識教育教師聯會主席劉錦輝說，在其任教中學，會透過校本通識課程向初中生教授基本法。他說，基本法第27條涉及多項香港居民的權利及自由，但課堂時間有限，教師一般只抽出當中一兩項，輔以日常例子向學生解釋，至於會選擇哪幾項，由教師自由決定。他又說，學生每天看新聞，即使課堂沒教授遊行示威自由，不會使學生對其一無所知。

明報記者 蕭愷情 黃焯謙

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