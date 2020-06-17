【疫境時刻】技工熱暑修山徑 郊遊勿忘一聲謝

郊園設施全由技工搬材料建造

身穿褐色長袖上衣、長褲，綁着裝水瓶的腰包，左手拿垃圾袋，右手執長夾，53歲的發哥和62歲的華哥登上龍脊郊遊徑，兩人在郊野公園工作逾30年，每早8時登山，先清理山徑垃圾，亦會人手搬材料上山，建涼亭、指示牌等設施，並負責維修保養。疫情下的春天，他們將約80株樹苗搬上山栽種，每株約重1磅。「我哋唔係只係執垃圾，可以話郊野公園你見到嘅嘢，全部都係我哋造嘅。」發哥一臉自豪的說。

偶撿口罩 料非山客刻意扔

登山路上，發哥和華哥步履頗快，純熟地用長夾撿起山徑兩旁垃圾，華哥更俯身夾起斜坡下的垃圾；上山不久，兩人撿到一個口罩，「通常都係廁紙、膠樽，呢兩樣比較多，近排口罩係會有，但唔係咁多」。疫下行山人流大增，發哥認為垃圾量與疫情爆發前相若，「𠵱家口罩都幾珍貴，有時見到啲口罩掛喺樹，我覺得佢哋唔係刻意扔囉，好多都係忘記咗，有時都會驚（佢哋）落到山，搭車點搞呢」。

熱愛旅遊的港人因疫情被迫留港，不少人選擇到郊野公園舒悶氣，遊人紛紛脫下口罩，發哥和華哥卻長戴，「成日要戴住口罩，辛苦囉，不過都要做，唔戴口罩又驚感染」，華哥摸着喉嚨說。由山腳走到山中涼亭約需20分鐘，華哥的藍色口罩已被汗水沾濕，不得不暫且脫下，稍為「風乾」，不夠5分鐘又連忙戴上。

汗濕口罩 稍「風乾」再戴

汗水將兩人的上衣染成深褐色，記者坐在涼亭木櫈訪問，「你坐緊張櫈啱啱係我同華哥上嚟維修」，發哥指着涼亭的木椅對記者說。隨着人流增加，兩人要勤加維修和保養設施，山徑梯級損耗最多，加上雨水冲刷，兩人要用工具加固梯級，「多人行多人踩，佢會鬆脫，我哋咪要維修，穩陣些少，等啲人行得舒服，同埋唔會有危險性」，華哥說。

發哥和華哥通常在人流較少的平日維修，即使工作量略增，發哥仍樂見遊人增加，因更多人能欣賞他們手作，「我哋喺度建設一啲設施，冇可能話寧願冇人嚟，我哋點解會做多啲設施呢？希望人欣賞，有時我哋喺度做啲工程，（遊人）一句『唔該、多謝晒辛苦晒』，我哋就好開心」。在山中辛勞工作至近傍晚6時，兩人便隨着太陽一起下山回家。

明報記者 黃詩雅

（抗疫新階段）