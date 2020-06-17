酒吧恢復表演跳舞 業界歡迎 料有「報復式消費」

酒樓料父親節訂枱升 婚宴生意未回復

立法會飲食界議員張宇人對於「鬆綁」表示歡迎，形容是「最好的父親節禮物」。他呼籲業界不要鬆懈，仍要遵守餐枱之間相隔1.5米等規定。

酒吧業協會副主席錢雋永亦對放寬措施表示歡迎，「業界等到頸都長」，對生意影響「差好遠」。他指不少外國回港避疫的年輕人受外國文化影響，喜歡聽歌及跳舞，「沒有了live band（現場樂隊），就少了這班客，恢復了，就有生意了」。錢雋永認為，除了外地回流生，亦有不少有消費能力者無法去旅行，大學生亦因本學年考試取消，課業壓力較小，都會去酒吧，變相拓闊客源，「限聚令未放寬前，酒吧是有生意無得做」，預料會有「報復式消費」。

另外，政府不再限制食肆人數，但桌子之間仍要隔1.5米，入場者要戴口罩及探熱。尖沙嘴彩福皇宴負責人鄧先生認為，生意能「好一點，最理想當然是完全回復正常」。他說，政府於母親節前將每桌人數上限由4放寬至8，訂枱已增加，至昨日接獲的父親節訂枱已達往年的七成至八成，周五再放寬入場人數後，料訂枱數字會繼續升，惟市民需時回復外出用餐信心。婚宴方面，鄧先生說目前婚宴生意跌至往年一成，婚宴需長期計劃，不少人早已取消或延期，「（生意）不會立刻返回來」。

縱橫遊：本地遊無優勢 盼盡快「開關」

放寬控制措施對旅遊業幫助不大，縱橫遊常務董事袁振寧表示，設計了兩三個本地行山導賞團，但本地遊「無乜優勢」，「（本地遊）需求不大」，唯盼能盡快「開關」，才能拯救旅遊業。

（抗疫新階段）