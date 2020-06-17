公眾限聚50人至7‧2 食肆可坐滿 民陣轟藉令禁示威 專家：室外沒限聚需要

健身唱K打桌球上限16人

酒吧夜店每枱可坐8人

8人限聚令周四（18日）屆滿，食衛局昨稱本港疫情相對穩定，措施可放鬆，宣布將限聚令上限放寬至50人；食肆等處所撤銷人數限制，故於餐飲處所辦婚宴不限人數，但要維持枱距有1.5米。原限制8人一組、同房或同枱的健身中心、卡拉OK房間及桌球館等，上限改為16人；酒吧及夜店或夜總會每枱人數由4增至8（見表）。

陳肇始否認政治考慮

陳肇始強調防疫措施屬公共衛生考慮，並顧及經濟需要，以及社會對恢復社交的期望，她多次否認有政治考慮。被問50人上限有何科學根據，陳回應，港府早前的婚禮、股東周年大會或特別大會的限制人數均為50，認為該數目「可以接受」，故盡量「拍齊」此前的限制。

至於為何本港曾出現食肆群組爆發，港府仍撤銷人數上限，陳肇始指飲食是市民日常生活必須，目前放寬部分措施，有助恢復日常生活，又稱政府並非完全放寬限制，食肆枱距仍要保持1.5米。被問50人限聚令生效起，市民可否每50人一組遊行，陳肇始沒有正面回應。

轟港府「司馬昭之心」

民陣：7‧1遊行稍後公布

民陣召集人岑子杰批評，限聚令上限由初時4人增至50人，一如特首林鄭月娥早前所言的無科學基礎，指港府藉此禁示威，「司馬昭之心路人皆知」。至於7．1遊行何去何從，要稍後公布。

民間集會團隊發言人劉頴匡認為，「有正常智慧都知道（限聚令）是打壓遊行集會運動」，稱會繼續申請反修例1周年紀念集會，時間改為最新限聚令屆滿翌日（7月3日），「看限聚令長命，還是香港人長命」。他又說，相信港人會發揮創意，例如設街站、舉辦悼念或「和你Sing」等繼續發聲。

梁子超：應針對高危場所如書展

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，限聚令「任何一個數字（人數上限），都不會有科學根據」，室外沒限聚需要。他認為應針對特定高危場所，例如室內不戴口罩的環境、書展等大型公眾活動，作出相應的防疫限制，而非用「魔術數字」來限制人數。他指室內空氣不流通，風險較室外高，如婚宴參與者到處敬酒，「張枱隔幾多距離都沒有用」，增加傳播風險，甚至衍生超級傳播事件；他又建議重開室外球場的觀眾席，如市民戴口罩、有足夠距離，「500人聚集都未必有事」。

郭家麒：做法奇怪 婚宴屬高危

本身是醫生的公民黨郭家麒形容政府做法奇怪，不限餐飲業處所人數，卻限制群衆聚集人數，批評港府措施沒科學根據，「只為政治打壓七一遊行及示威集會」。他認為，婚宴及宴會屬高危場所，親友會除下口罩聊天、互相敬酒，難以保持距離，若政府認為高危活動都可無限制，即限聚令不必維持。

民主黨議員黃碧雲認為，政府將聚集人數上限訂為50的原因只有一個，是打壓各種示威活動，限制公民權利，「政府不想見到百萬人聚集街頭反對港版國安法，及將示威畫面在國際社會上傳播」，形容限聚令是最低成本的打壓公民權利措施。

明報記者

（抗疫新階段）

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