陳冬批眾志策動罷課公投 鄭家朗：非違法會繼續

陳冬批評，近年來香港一些人打着言論、學術自由的幌子，歪曲一國兩制和《基本法》，不斷煽動青年學生以極端方式反對政府、對抗中央、排斥一國；炮製香港城邦論、香港民族論等歪理邪說，提供所謂理論基礎，主張公民抗命、違法達義，誤導青年。

陳：把學生打進暴力漩渦

他說，港區國安法立法後，影響香港發展的「政治病毒」將清除，香港將迎來更廣闊的發展前景，中央對香港支持的力度會更大，又稱不擔心美國取消香港特殊待遇地位，大批中概股正轉回香港，僅網易在港公開發售，已凍結2300億元資金，指涉港國安立法影響香港金融中心地位的傳言和憂慮不攻自破。

鄭：輪流譴責 為阻學生參與

鄭家朗認為，兩辦、政府輪流譴責的目的是在國安法立法前將他們打造成亂港分子，令學生不敢參與他們的活動。鄭家朗強調，罷課公投活動是和平表達意見，擔心國安法立法後，會令參與這些和平活動的學生有危險。至於會否擔心立法後眾志被取締或成員被捕，他稱無法估計，但仍希望把握在立法前的機會，自由表達意見。

（港區國安法）