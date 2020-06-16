稱「行為和活動」詮釋空間闊 人權難保障 國際特赦：國安法非只影響極少數

明報記者 馮樂琳

國際人權公約有條文豁免涉國家安全的自由權利，如言論自由、公開審訊權等，被視為國家安全和言論與資訊自由間的衝突。譚萬基指出，按1995年由研究國家安全、人權等方面的學者制訂的「約翰內斯堡原則」，以國家安全為由實行的限制是不合法，除非當中涉及武力或煽動武力。他憂慮港區國安法如何保障港人在國際人權公約下的權利。

藏人受外媒訪問後判囚

「任何人權都可能受威脅」

人大就訂立「港區國安法」的《決定》草案，由原先禁止危害國家安全的「行為」，修改為「行為和活動」，譚萬基認為「行為」本身已有很大任意詮釋空間，加上「和活動」是給執法、司法部門更大任意詮釋的空間。他舉例，推動藏語教育的西藏人扎西文色接受《紐約時報》訪問後，因煽動分裂國家罪判監5年，判決書稱他發表破壞民族團結及國家統一的言論。

譚萬基憂慮，近年中國人權問題的案例多不勝數，加上中央將在港設國安機構，憂慮內地發生的事如「監視居住」會在本港出現，並令港人「任何人權都可能受威脅」，包括經濟活動和網上言論。

憂國際NGO被視「外部勢力」

政府強調港區國安法只針對「極少數危害國家安全的人」，但譚萬基以台灣非政府組織工作者李明哲為例，李被指聯同內地人攻擊國家與政權制度，被控顛覆國家罪入獄，譚擔心本港非政府組織包括總部位於英國的國際特赦組織或會被視為「外部勢力」，落入港區國安法中的「外國和境外勢力干預香港事務」的法網，該法例影響的範圍很大，「將不止是少數」。

港區國安法立法由人大常委會主理，港人難有扭轉餘地。譚萬基認為，本港自2014年已出現不少選擇檢控的案例，作為政府打壓工具，包括佔中九人案等，擔心國安法立法後只會製造寒蟬效應，不論個人或組織為免成為當局目標都會先「自我審查」。

（港區國安法）