周六「公投」 新公務員工會：對國安法無預設立場

港府：工會表明擬參與「反國安法公投」

政府發言人回應稱，新公務員工會在社交媒體清楚表明所計劃參與的「是一個全港反國安法跨工會罷工公投」，用意是「要表態向國安法說不」，採取政治性罷工的手段反對國家安全立法，是公然違反公務員守則，特區政府定必嚴肅追究。發言人重申「公投」既無憲制基礎，亦無法律效力。

聶德權日前表示，如果有公務員打正旗號反對港區國安法立法，又「參與政治性罷工這些激烈手段」，是違反《公務員守則》，會跟進。顏武周昨日在記者會上表示，工會於5月以問卷收集約500名會員意見，逾九成人表示擔心港區國安法會影響他們的自由及權利，反對政府凍薪，及認為要求公務員宣誓是不合適。因此，工會希望透過投票，讓會員以不記名方式表達意見。他強調工會並無預設立場，而公務員凍薪及宣誓議題，工會同樣無預設立場。

顏武周：研政府有否違歧視工會例

顏武周又指出，《僱傭條例》列明防止歧視職工會，公務員可在容許的時間下參與工會活動，但政府的言論有可能阻嚇會員參與，令人感覺是打壓工會。他說，工會正研究政府有否違反防止歧視職工會的情况，不排除採取法律行動，甚至提出司法覆核。

（港區國安法）