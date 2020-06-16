葉巧琦反問鄭若驊：促沿用普通法有何不妥

被問行文不同影響案例參考

大律師會憂詮釋問題易惹釋法

被問到普通法需要參考案例，如果用了不同的行文，會否影響有關原則，葉巧琦說這是有可能，因為若普通法下的基本保障不適用，擔心在詮釋方面有問題，很容易會引起釋法，會帶來動盪及憂慮，對法治有很大衝擊。她強調，公會仍覺得港區國安法法理基礎應是《基本法》23條，只是人大常委會已展開立法工作，唯有期望立法時會考慮本港法律背景，設立「日落條款」，及確保案件有公開公正聆訊、無罪假定原則等。

基本法委員會委員、中國人民大學法學院教授韓大元昨日在全國港澳研究會研討會上表示，世界各國的國安立法，最終結論都是人權的保證，讓每個人在法律保證下，過有尊嚴、體面、自由和幸福生活；香港的國安立法有助尊重和保障人權。

王振民：維護國安中央可行一制

中聯辦法律部前部長、清華大學法學院教授王振民表示，中央在處理香港維護國安問題上，可以亦都有權實行「一國一制」，例如將《刑法》當中的危害國家安全罪、《國家安全法》、《反間諜法》、《國家情報法》和《網絡安全法》等全國性法律，納入香港《基本法》附件三，在港直接實施，國家對所有國安案件行使管轄權，但中央並沒有這樣做。

（港區國安法）