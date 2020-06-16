鄧中華：港法律不得牴觸國安法 陳文敏憂法院變圖章

學者：國安法不能違人權公約規定

澳洲悉尼大學法律學院教授凌兵回應本報查詢時稱，港區國安法顯然不能違反基本法，亦不能違反受基本法保障的人權公約的規定。他表示，若發生爭議，假定國安案件全部或大部分由特區法院審理，「必然是由特區法院裁判國安法與基本法/人權公約的衝突問題」，並指若國安法規定了釋法程序，必然會引起損害特區法院獨立審判權與終審權的問題。

鄧中華昨日在深圳舉行的全國港澳研究會基本法研討會上稱，全國人大常委會將會嚴格遵循《憲法》、基本法有關規定，以及全國人大《決定》、「一國兩制」原則精神立法，有關立法「具有不可挑戰的地位和權威，任何香港本地法律均不得與該法相牴觸」。

鄧稱兩地法制相差不大 如無罪推定

鄧中華並聲稱，內地刑事法律制度所遵循的原則與香港相差不大，包括法律無追溯力、程序公正、無罪推定、保障犯罪嫌疑人和被告人辯護權等原則，這些原則可規定在港區國安法中。

陳文敏接受本報查詢時表示，憂慮鄧中華的說法，意味甚至無法用基本法、人權保障等挑戰港區國安法。被問到鄧的言論是否意味法院無權宣布條例涉違基本法，陳文敏認為「肯定無」、「這套思維，法院基本上是橡皮圖章」。至於法院會否失去詮釋法律的權力，陳文敏稱希望不會，但憂慮香港法院只能執行、不能質疑及詮釋港區國安法條文。他並指出，一般而言辯方可盤問證人，「會否期望國安人員上法庭被律師盤問、提交檢控證據？有很多疑問」。

涂謹申：過往本地立法不會違人權法

民主黨立法會議員涂謹申稱，過往香港本地立法一定不會違反《人權法》，但按鄧中華所說，港區國安法凌駕本地法例，憂慮違反人權法也可以，認為國際社會對此不會有信心。

（港區國安法）