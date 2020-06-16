「危害國安案件 京應保留管轄權」 港澳辦稱針對「極特殊情况」 泛民憂港人「送中」

陳文敏：將中國刑事制度放在香港

法律界關注如何定義「極其特殊」情况，澳洲悉尼大學法律學院教授凌兵回覆本報查詢表示，若立法規定內地的直接管轄權，必須清晰界定何謂特殊情形，否則對一國兩制和高度自治將有潛在危害。港大法律學院公法講座教授陳文敏憂慮，鄧中華的說法是將中國刑事制度放在香港，並由內地決定何時用普通法、何時用內地法。大律師公會執委羅敏聰稱，「特殊情况」未見清楚解釋，「難道（案件）不在香港法庭審訊？」他倡人大草擬法律時可參考大律師公會、律師會的建議。

鄧中華稱賦國安機構司法權

官方致辭稿刪司法權字眼

鄧中華昨在深圳出席全國港澳研究會的基本法頒布30周年國際研討會，致辭時提到港區國安法「具有不可挑戰的地位和權威」（見另稿），又指維護國家安全上，絕大部分執法、司法等工作應當由特區完成，但中央應保留在「極其特殊的情况下」，對香港發生的嚴重危害國家安全的犯罪案件實行管轄權，但強調這些案件「少之又少」，亦不影響香港按《基本法》享有的獨立司法權及終審權。

鄧中華稱，中央及特區都需設置相應機構維護國家安全，形容中央管轄香港危害國家安全犯罪案件，必須「產生有效震懾」，「不能只是喊喊口號、做做樣子」，會上並稱立法需賦予維護國安的機構執法及司法權。但其後官方發出的致辭稿，沒有了「司法權」字眼，以「必要的執法權力」代替。

基本法委員會前委員饒戈平在同一研討會上稱，若在香港的涉及國家安全行為，矛頭、破壞行為直接針對特區政府、國家政權，「這樣的情况，難道中央完全沒有司法權嗎？」

全國人大常委譚耀宗在港被問到何謂特殊情况時表示，國家安全事務較複雜，涉及許多情報、國與國之間的問題，需有專門部門或人士處理。

港大教授陳文敏稱，擔心鄧所指的管轄權，意味屆時會由內地國安機構處理案件，由調查、拘捕、審問至判刑「一條龍」，無異於將中國刑事制度放在香港，甚至由國安決定何時用普通法、大陸法，憂慮該涉及國安案件的「一小撮人」或落入另一系統、失去普通法的保障。

民主黨主席胡志偉憂慮將來中央政府可隨意「搬龍門」，按政治需要定義何謂「嚴重危害國家安全」、將任何身處香港的人「送中」審訊。

法律界議員郭榮鏗稱，《基本法》19條列明香港法院對香港所有案件有審判權，不存在「極其特殊情况」下的管轄權，若非香港法庭審訊，是徹頭徹尾違反基本法，對香港法治制度極大衝擊及破壞，並指內地機構可隨時介入香港執法及司法程序，當中或包括送往內地法院受審。

學者凌兵：案件倘涉國防外交

內地法院亦無管轄權

基本法第19條列明香港法院對香港所有案件均有審判權，但亦指明對「國防、外交等國家行為」無管轄權，若審理案件遇有涉及國防、外交等國家行為的問題，應取得特首發出的證明文件，特首發出前亦須取得中央政府的證明書。

凌兵回應查詢時解釋，這主要指案件涉及外交或國防權力的行使，例如對外國的承認、外交關係的建立、條約的締結、戰爭狀態的宣布等，法院基於三權分立原因不予以覆核，而此類行為，內地法院依內地法律亦無管轄權，屬行政當局的權力範圍。

明報記者

（港區國安法）

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