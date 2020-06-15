陳文敏：喊「推翻一黨專政」不應構成顛覆

陳文敏昨於商台節目《政好星期天》稱，港區國安法雖是全國法律，但亦應受制《基本法》，包括對人權的保障，並說港區國安法是刑法，會令人有喪失自由的可能，故定要寫得很清楚，「當刑罰愈重，罪行範圍要愈窄、愈清晰」，亦要讓執法者知悉各類行為是否違法。

港區國安法針對範圍包括外國干預，陳文敏稱，香港與外國團體有很多正常商業、文化、學術交流，擔心在香港甚為國際化下，不知各樣活動何時踩到紅線，「若與（外國）組織舉行學術活動，對方可能贊助我，我是否要問，組織是否政治組織、資金哪裏來、是否由中央情報局而來？」

促賦權港法院解釋 以符國際公約

至於法院角色，陳文敏指出，若立法會通過法例的立法範圍太闊、涉違憲，法院判案時可宣布無效，「法院可否說（港區國安法下）反恐條例太闊、違反結社自由，宣布無效？這是灰色地帶」。他強調港區國安法要賦予香港法院解釋權，賦予法院判案時可符合基本法及國際公約的保障。

對於特別法庭處理涉港區國安法的案件，陳文敏稱，國家安全案件許多時亦為刑事案件，舉例若有人涉縱火，「為何有人在普通法院審，另一人卻要在國家安全法院審？是否容易些判有罪、沒那麼公平？」憂慮此舉容易令市民對司法失去信心。

（港區國安法）