鄭若驊：全按普通法行文不合理不實際 法律學者：料人大及港法庭會就詮釋「來回對話」

指日落條款多此一舉

鄭若驊表示，要求港區國安法的法律條文全部依照香港普通法的法律行文是不合理和不切實際，但強調條文須行文清晰和明確。她說，內地成文法制度和香港普通法制度擁有類似特點，包括追溯力、假定無罪原則及舉證責任等。

大律司公會聲明建議為國安法設日落條款。鄭不點名稱有人提出日落條款是「多此一舉」，表示人大常委會有權經徵詢基本法委員會和港府意見後，對《基本法》附件三法律作出增減。

港大法律學院副院長楊艾文接受本報查詢時表示，律政司長稱不可預期全國法律依照普通法標準屬正確，但認為本港會盡可能以普通法詮釋方法去釐清法律及填補空隙，「普通法化」該法律。他說港區國安法最終解釋權在人大常委，預期人大常委及本港法庭將會就法例的解釋有來回的對話。

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，大陸法一般較原則性，而普通法下法例「較細緻及精準」，若港區國安法屬「原則性」寫法，恐市民與法官無所適從，認為條文應列明罪行元素、規範行為，「愈寫得精準、透徹愈好」。

湯家驊倡列罪行元素：愈透徹愈好

葉巧琦：憂含糊「日後要常釋法」

香港大律師公會副主席葉巧琦表示，港區國安法適用於香港，不明白為何律政司長稱按普通法法律行文屬不合理；她說因立法程序不透明，現難猜測港區國安法的精神會否依照普通法，又補充說成文法釋法權大，內地對「國家安全」定義更涉及經濟、宗教活動，擔心若條文含糊，人大日後要經常釋法。

（港區國安法）