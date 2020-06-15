澳門國安委會成立兩年 議員：無向立會交代

澳門政府在2018年表示，為完善維護國家安全法律制度的配套，構建符合維護國家安全體系和運作機制，制定《澳門特別行政區維護國家安全委員會》行政法規，委員會由行政長官任主席，保安司長任副主席，其餘8名委員包括行政法務司長、法務局長、司法警察局長等。

委員會有五大職責，包括統籌、協調澳門維護國家主權、安全及發展利益的工作，研究落實有關部署；分析研判澳門涉及國家安全及社會穩定的形勢並提出建議；協助制訂維護國家安全政策；統籌推進澳門與國家安全有關的法律制度建設；統籌處理涉及國家安全事務的其他事宜。

委員會下設「維護國家安全委員會辦公室」，執行或協助跟進委員會決議，辦公室每年年底向委員會提交工作報告，辦公室主任及副主任分別由保安司長及司法警察局長兼任。

特首擁「解密權」 保安司長任副主席

該行政法規第16條提到，「委員會會議的議題、內容、會議紀錄及相關輔助文件，以及辦公室的工作，均具保密性質」，只可由委員會主席解除保密命令。澳門政府一般會在委員會開會後發新聞稿簡述會議情况，但沒提及委員匯報的內容、討論過程。

澳門立法會議員區錦新表示，委員會職能較「空泛及抽象」，且澳門近年沒重大威脅國家安全事件，委員會沒向立法會交代具體工作及細節，「不太知它在做什麼」。

（港區國安法）