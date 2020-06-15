李家超：澳門國安委會值參考 向特首匯報、執法者身分保密 泛民質疑只向中央問責

明報記者

澳門2009年就23條立法，通過《維護國家安全法》，9年後再成立由行政長官領導的維護國家安全委員會，保密處理有關國家安全事宜（見另稿）。保安局長李家超接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時表示，澳門成立國安委員會的經驗「值得參考」，包括委員會直接向特首匯報，以及國安法執法人員不公開身分。惟李家超重申，香港與澳門面對的問題、性質有相同或相異，要視乎未來頒布的條文及香港實際情况制訂執行機制。

被問到港區國安法生效後，是否仍維持入屋搜查須取法庭手令、被捕後最長扣留48小時等做法，李家超強調任何事均須符合香港法律，包括無罪假定、有律師代表等。

稱警專責小組成員須品格審查

警隊將成立新小組專責國安法執法，由警務處長領導，李家超早前稱法例生效首日已可執法。他昨解釋，執法並非單指首日即有拘捕行動，稱新機構是為了履行法律責任。至於專責小組人數，他說要視乎職責及實際需要，又說新隊伍要專業化，會有法律專家支援。他說可探討加入其他紀律部隊人員，因各部門都有反恐、蒐集情報經驗，但仍以警隊為主力，亦會研究招聘退休警員加入。

被問到調查人員須否為中國籍或宣誓，李家超說專責小組成員須通過品格審查，準則包括對香港忠誠度、遵守保密原則、對維護國家安全的理念與看法符合要求。至於會否向中央建議毋須在港設立國安機構，李家超說「有否需要由國家決定」，稱會尊重國家看法。

被問會否倡毋須在港設機構

李稱屬國家決定

對於設立國安委員會，民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊相信委員會工作及內容會列為機密，不會對外公布。她又認為，澳門自行就「23條」立法，但是次中央繞過香港立法會訂立港區國安法，質疑委員會「只向中央問責，不是向香港人交代」。

葉劉撐設委會：警能力有限

湯家驊：可向行會交代工作

前保安局長、新民黨主席葉劉淑儀表示，警隊能力有限，認同設立由行政長官領導的國家安全委員會，統籌協調維護國家安全工作並與中央溝通；又說平日亦須有預防應變、演練、分析情報等工作。對於是否公開委員會部分工作內容，她說留待行政長官決定哪些宜公開，並稱一般國家安全事宜包括行動或情報均須保密，但可向市民解說國家安全風險、趨勢。她說如立法會保安事務委員會認為有需要，可向委員會提問。

行政會議成員湯家驊認為，如委員會能在制度上更完善保護國家安全，「看不到有什麼理由不做」。他認為涉及保護國家安全的事宜，牽涉國家機密、外國間諜活動等敏感資料，不宜公開；他又稱，行政會議本身有保密條款，認為委員會亦可向行會交代工作。

（港區國安法）

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