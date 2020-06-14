「家長怕醫院」 病童遲求醫需入深切治療

聯合醫院兒童及青少年科顧問醫生陸志剛接受本報專訪表示，有病人家長因「很怕醫院」，即使孩子有不適及作嘔亦認為只是有腸胃炎，沒及時到求診，拖延了1個多星期才入院，最後發現是兒童糖尿病，一度因影響呼吸要入兒童深切治療部，若及早發現，治療過程不會如此多波折。

公院在疫情下暫停非緊急服務，陸志剛說，患有地中海貧血的小孩每月要輸血、嚴重哮喘病人或需要調校藥物分量，這些服務一直維持；但不足月嬰兒定期檢查等，則稍延遲；而預約電腦掃描、超聲波、磁力共振等大多暫停。陸補充，有一隊同事專門每日檢視病人紀錄，指揮門診運作。

門診手術服務回復八成至十成

醫管局總行政經理（聯網運作）張子峯指，疫情高峰期間調整了三至五成服務，目前放射診斷、門診和手術已回復去年同期八成至十成服務量，未來幾個月會用特別酬金津貼，邀請醫護在周六加班處理積壓的手術，津貼會「加碼」以實際職級而非工種計算，並正與門診同事研究周六加開節數可行性。

聯合改向病童派玩具 玩完消毒

聯合醫院兒科專科門診已回復九成，該院資深護師李玉葵指，兒科門診等候區的椅子加了隔板，並配置了全新的高效空氣過濾器（HEPA filter）；兒童玩樂區的玩具暫停供應，在診症室的病童會每人派一件玩具，每次玩完會消毒；所有設施每兩三個小時會清潔一次。

16間復康和療養醫院本周三起恢復有限度探病，張子峯說，如運作暢順會拓至其他復康醫院；急症醫院處理確診病人且可能有隱形病人，只要仍處於「緊急應變級別」都不會開放探病。探病家屬要提供姓名和電話方面日後追縱，張子峯說新電子平台最快本月底推出，屆時家屬預先填好資料，到場掃描QR Code即可，並預計留資料等措施可能在未來一年都會維持。

陸志剛稱，早前推遙距醫療（telecare），以Zoom視像會面診症，未來會繼續拓展，但其限制是醫生未能親自接觸病人，也不能用於新症，且有些病童家人，特別是長者未必懂用電腦。但他認為這對於兒科病人家庭而言適應良好，「（視像會診）很受歡迎，他們覺得醫院很恐怖，且有些小孩覆診，家長要帶奶樽尿片，現在方便了很多」。

明報記者 黃心悅 朱韻斐

（抗疫新階段）