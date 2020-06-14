指多顧客親身買票 仍開投注站

應家柏昨在網誌表示，待今年度馬季在7月15日完結後，對重啟六合彩攪珠感樂觀。他指出，7成的六合彩顧客是透過投注站買彩票，過去每逢六合彩攪珠，都會有逾50萬名顧客到投注站買票，若有多寶彩金，投注人流更可達100萬，故他不打算就六合彩攪珠只提供網上投注服務。惟他亦不期望在現時的社交距離及公共衛生措施依然生效的情况下，見到投注站外出現長人龍或有多人聚集。馬會考慮於六合彩重啟初期每周只舉行一次攪珠，以分散到訪投注站的六合彩顧客及人群。

應家柏又透露，馬會將於6月22日起，在非賽馬日重開大部分場外投注站，提供戶口與賽日前夕的投注服務，預計每日會有約5萬至8萬人前往。

自一月爆發疫情起，每周跑馬活動都以閉門形式作賽，馬會最近數周放寬讓預先訂座並獲核准的會員及賓客進入馬場，沙田及跑馬地馬場入場人數分別為2000及1000多人。應家柏表示，現計劃7月5日起，容許數百名預先訂座的公眾人士進入馬場。

（抗疫新階段）