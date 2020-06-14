千人興奮等入場 海洋公園重開 有人除罩排隊沒站開

酒店昨爆滿 發言人料可維持高入住

除了公園重開現人龍，海洋公園萬豪酒店發言人亦稱，現至7月的周末自助餐預訂基本上已滿額，海洋公園重開令銷情更理想。酒店指昨日469間房的入住率達100%，今日入住率亦有九成，預期公園重開後，入住率可維持，又指住客以港人家庭為主，因現時無法外遊，一家大小去酒店「Staycation」有一定需求。

該酒店早前推出1998元的套票，包兩張成人及一張小童海洋公園門票、1000元餐飲禮券，今起可用套票入住酒店一晚。酒店指現在至7月底的周六日基本上已額滿，有見反應熱烈，前日加開周一及周二的套票，雖然海洋公園周二休園，但顧客可在酒店寄存行季，在入住前或後遊公園。

贈首百入園者防疫品小紅熊公仔

海洋公園昨重開，首100名入園者可獲贈防疫物品及一隻小紅熊毛公仔。張伯伯和家人一行7人成為首批入場的訪客，他表示，前晚與家人留宿海洋公園萬豪酒店，提前慶祝父親節，昨再入園遊玩，順道和小朋友慶祝生日，又想看看園內風景的變化。

有人踏禁足黃格拍照 職員沒阻止

昨日天氣炎熱，入園者都滿頭大汗，部分人沒有按要求戴口罩。園內餐廳外有大批人排隊，職員提醒需保持1.5米社交距離，惟無人理會。同時，海洋公園在不同展館的地面貼上黃格，提示不可踏入，以保持社交距離，惟昨早在南極奇觀及四川奇珍館分別都有人為了與企鵝及金絲猴拍照，走進黃格，職員亦沒阻止。職員回應稱，會按情况提醒市民，亦會實施人潮管制，避免人群聚集，如市民在館內逗留太久，會提醒他們離開。

公園部分設施暫關閉，包括彈彈屋、熱帶激流、越礦飛車、滑浪飛船，另昨有3項設施因維修暫停。

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅稱，今日至6月26日的網上預約名額已滿，本周二上午10時會加開預約日期至7月24日，並按營運情况將客容量逐步調高至最多1.8萬人。現每日有9000個預約名額，當中預留1000個給長者入場。

明報記者

（抗疫新階段）