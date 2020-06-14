多國鬆綁後疫情反彈 暫緩解封

美部分州個案增幅破紀錄

美國有線新聞網絡（CNN）昨日報道，目前該國19個州確診率正上升，部分州份個案更錄得破紀錄或近乎破紀錄的增加，其中北卡羅萊納州上周五新增1768宗確診，是1月疫情爆發以來單日最大增長；截至6月11日，得州過去一周每天平均新增1729宗確診，亦是兩個月以來最多。這兩個州同時出現疫情爆發以來最高住院率，美國「抗疫主將」、國立過敏與傳染病研究院總監福奇上周五形容這是令人擔憂的信號，或有需要減慢解封步伐。洛杉磯上周四錄得1857宗新增確診，幾乎破紀錄，但該縣維持在上周五進入第三階段解封計劃，容許健身室及博物館等重開。

韓國5月初起陸續放寬限制措施，其後接連爆發集體感染，先是首爾梨泰院夜店有逾200人確診，其後京畿道富川市一間物流中心也有近百人染疫，為遏止疫情反彈，上月底逾500間學校在短暫復課後再關閉。當局上周五稱，鑑於首都圈持續有群組感染，決定延長原定本月14日結束的加強防疫措施期限，博物館等8000多家公共設施繼續暫停開放。

世衛要求巴基斯坦再封城

巴基斯坦部分地區5月初放寬限制措施，但世衛上周表示該國過去幾天確診急升，要求再次封城，其中建議最大省份旁遮普省採取「封城兩周、解封兩周」的策略。

印度3月起封城兩個月後現已鬆綁，但昨錄得11,458宗確診，為歷來單日最大增幅，累計逾30萬人染疫，已超過英國成為全球疫情第四嚴重的國家。

（綜合報道）

（抗疫新階段）