砧板測出病毒 京超市停售三文魚

《新京報》、《北京青年報》等內地媒體報道，新發地市場董事長張玉璽前晚受訪稱，市場內檢測出40個陽性樣本中，有部分來自切割進口三文魚的砧板，三文魚來自京深海鮮市場。新發地批發市場已暫時休市，北京主要連鎖超市「超市發」、「物美」、「家樂福」前日均連夜下架三文魚。有52間分店的「超市發」，其負責人稱超市進入緊急狀態，並完成店面消毒。北京市內許多日本料理品牌亦停售三文魚產品，並接到顧客大量退訂。此外，四川成都的農產品中心批發市場昨亦表示全面下架三文魚產品，杭州市場監管局則展開對大型超市三文魚銷售情况排查。

專家料屬環境污染

稱魚非宿主 籲暫勿生吃

《中國新聞周刊》引述香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁說，沒有證據顯示病毒能在魚類身上複製並傳給人，三文魚作為病毒載體的可能性非常小。

「第一財經」亦引述病毒學家、科信食品與營養信息交流中心副主任鍾凱稱，新冠病毒的宿主是哺乳類動物，三文魚和海鮮不會感染病毒，但表面或會受環境污染而沾上病毒。由於三文魚沾上的病毒來源不明，他建議大眾暫時不要生吃。

香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超說，水產一般不會感染冠狀病毒，相信新發地市場砧板驗出病毒是因環境污染。

他說，新冠病毒全球傳播，水體受污染風險高，病毒在水中存活時間較短，在低溫下或存活較久，不過病毒量不多，一般人接觸冷凍食品染疫風險不高，但工人若長時間接觸，風險則較高。他估計此次是部分工人接觸冷凍水產上的病毒而染疫，再傳給別人。

（抗疫新階段）