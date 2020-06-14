牽連水產市場遭封 商戶急運走海鮮

昨凌晨3時起，新發地市場即封閉整治和消毒。根據網上多個視頻顯示，在市場封閉前，商戶以半價拋售貨品，由於顧客稀少，直至市場被封，仍有大批水產和蔬果未售出，被棄於垃圾站。記者走訪新發地市場發現，當局出動大批警力駐守，幾乎20米左右便有一名警員站崗，而市場被確診員工所屬園區的「惠農門」外，則有多輛警車駐守，更用鐵欄將4條進出車道全部封閉。昨中午時分，多輛滿載貨品的車輛在警車開道下離開市場。

距離新發地市場不足300米的新發地長途客運站亦被警方徵用，停車場內泊有大量武警車輛，有多名武警官兵往來穿梭，行色匆匆。

受市場封鎖影響，周邊包括銀地家園在內多個社區亦被封鎖，有市民回家時被警員攔住，只能在外不停打電話。根據豐台當局公布，新發地市場周邊11個小區已實施封閉管理措施，落實24小時專人值守。

周邊社區封鎖 市民有家歸不得

距離新發地市場約15分鐘車程的京深海鮮市場，因被新發地董事長張玉璽稱為供貨的三文魚懷疑帶有病毒，亦成為關注焦點。該市場昨上午未封閉，商販與市民可自由進出。自中午開始，市場關閉各大門，但仍有商戶聚集，並螞蟻搬家般將場內海鮮運走。附近保安稱，商戶擔心市場封閉，才來運走海鮮。記者問這裏無出售野味時，保安說不會回應這些問題。

（抗疫新階段）