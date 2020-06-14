京農產市場累計7確診 外輸遼寧 社區「戰時狀態」 多個省市籲勿赴京

明報記者 鄭海龍 北京直擊

市場45人陽性 屬無症狀感染

北京於上周四出現近兩個月來首例新增本土病例後，翌日再有6宗確診。目前已確診7人均與新發地市場有關聯（見圖），其中3人在市場工作，另兩人為中國肉類食品綜合研究中心員工，均曾到新發地等市場及京深海鮮巿場抽檢，其餘兩人則曾到新發地市場採購。當局目前已封閉新發地市場，並在全市開展農貿批發市場、大型超市等排查，共採集海鮮、肉類等食品及外環境塗抹標本5424份，完成新冠病毒核酸檢測，其中新發地市場發現40件環境陽性樣本，其餘農貿批發市場、大型超市均為陰性。在對1940名市場從業人員作核酸檢測中，新發地市場採集的517件樣品裏有45人咽拭子陽性，另在海淀區玉泉東商品交易市場發現1例陽性，該人是新發地市場其中一名確診者的密切接觸者。

遼寧感染者 為京兩患者同事

另外，昨日遼寧省瀋陽市亦有兩名無症狀感染者確診，為北京12日確診病例的密切接觸者。本報了解到其中一人為29歲王姓男子，他亦是中國肉類食品綜合研究中心員工，與北京此前通報的兩名確診者為同一機構同一班組。目前王仍在瀋陽隔離治療，其妻在北京地壇醫院等待第二次核酸檢測（第一次為陰性），其父母及女兒則居家隔離，並完成咽拭子採樣，正等待檢驗結果。

鑑於北京接連出現新增病例，遼寧大連市、丹東市，山西省呂梁市，黑龍江大慶市等至少4城疾控中心要求市民如非必要，不要前往北京；又要求在上月30日以來若有到過北京新發地市場、京深海鮮市場等的市民主動報備。

市領導嚴肅批評區政府

據國家政務服務平台小程序顯示，出現新增病例的北京西城區月壇街道、豐台區西羅園壇街道、豐台區花鄉地區、房山區長陽鎮，疫情風險等級已升至中級。12日晚，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組召開第67次會議，會後，市委書記蔡奇、市長陳吉寧約談豐台區委、區政府負責人提出嚴肅批評，要求充分認識問題嚴重性，認真整改堵塞漏洞，遏制疫情蔓延。昨早11時，豐台區代區長初軍威宣布豐台進入戰時狀態。國家衛健委向北京派出專家組指導防控工作。

從6月6日零時起，北京市突發公共衛生事件應急響應機制由二級響應調至三級，但目前的防控措施已明顯接近甚至高於二級，不排除後續會推出更嚴格防疫措施。

港醫生料病毒擴散北京社區

對於北京疫情反彈，香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超不排除病毒已進一步擴散到社區。他說，雖然近期本港已陸續豁免部分合資格者從內地免檢疫入境，但人數不多，風險可控。至於當局擬推出粵港澳互認健康碼，合資格者往返三地可豁免強制檢疫，梁認為現時澳門及廣東疫情控制得較好，三地互認健康碼計劃不用因北京疫情而暫停，但他表示豁免檢疫暫時應只限於廣東省。

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦認為，北京出現本地個案不會影響粵港澳三地討論「開關口」，只要維持對北京抵港者實施14日強制檢疫即可，日後考慮將哪些地區納入免檢疫時，要考慮兩地是否都無本地傳播。

（抗疫新階段）