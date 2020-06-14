醫局：倘現下波疫情 無病徵者留社區隔離設施 首選大場館 消息稱考慮亞博、鯉魚門

現行策略病牀難流轉

張子峯表示，今次疫情發現很多病人均無病徵且不需用藥，只留在醫院等兩次病毒檢測陰性後出院，令病牀難流轉，加上太集中資源處理疫情，令其他非疫症的服務受影響。

張子峯說：「如像新加坡般每日新增數百確診，不可能全部靠醫院病牀，一定要放在社區分流處理。」他稱局方已作「策略改變」，若現下一波疫情，有大量確診者，會將有病徵者集中收入醫院，無病徵者會留在社區康復隔離設施（下稱隔離設施）；用藥後病徵減退的患者也可能轉送隔離設施。除了確診者是否有病徵，張子峯說亦會考慮其病毒量，這仍待與衛生署商討細節；一旦疫情發展至非常嚴峻，可能有病徵的穩定病人都要分流至隔離設施，「希望盡量不要做到這一步」。

轉設施料花一周 需容「三位數」病人

若將空場館轉做隔離設施，張子峯初步估計花一星期，需搭建流動洗手間和浴室，正與港府商討如何提早準備。他續說，屆時主要由急症科和胸肺科醫護人員到場為病人提供醫療意見，以100名病人的規模估算，約派兩三名醫生和10多名護士駐場，如能利用遙距診症，所需醫護可能更少。

他又說，局方正採購新型無線維生指數監察儀，以便同時量度病人血氧、心跳、血壓和體溫，屆時護士在護士站可監測多名病人，毋須逐個在牀邊量度。隔離設施需外判膳食服務，保安、清潔等需政府跨部門統籌。

選址方面，張子峯無正面回應確實地點，但指原則上場地最少要容納「三位數」的病人，否則病人分散，人力調配和物資運輸都有困難，若該處是容易增加規模的大型場館更理想，「本港將進入風季和雨季，高地、當風地點是否適宜，又是否可考慮室內場館，全部也在計劃中」。

早前有工程師組織指可利用貨櫃建臨時負壓隔離病房，張子峯稱會研究，但有關計劃需大幅用地，傾向用現有硬件做隔離設施，又指出目前用作檢疫中心的火炭駿洋邨或要交還，亦未必適合長期使用。另有消息人士表示，亞洲博覽館和鯉魚門度假村都在考慮之列。

會考慮與民居保持距離

疫情初期醫管局提出在各區設指定診所惹反彈，再公布將部分確診者分流入社區設施會否引起新一波反對？張子峯認為，疫情初期市民對疫情不理解，有恐慌屬正常，但環觀全世界都正用這類社區設施隔離，當局在選址上會考慮與民居保持一定距離，形容是安全之舉，呼籲市民毋須太過情緒化和擔心。

醫管局大會成員林濬認為香港土地不足，「不可能無事時預先起好兩間（如武漢的）『方艙醫院』，否則無疫症時會丟空養老鼠」。林認為，體育館、展覽場所最適合做隔離設施，因疫症時不應有大型聚會，「明白大家不喜歡將傳染病中心建在家旁，但疫症是眾人之事，希望大家將大我放在小我前，一起走過難關」。

明報記者 朱韻斐

（抗疫新階段）