五度化驗陰性 首現氣管鏡抽肺痰確診

持續發燒後肺炎 毋須聞氧

33歲男病人於6月4日被疏散至檢疫中心，同日發燒並被送到威爾斯親王醫院。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，病人住院首5次化驗陰性，但持續發燒，至8日開始左下肺葉現肺炎，上周五院方為病人用支氣管鏡檢查，在肺炎位置抽取了痰樣本，驗出陽性後確診，是本港首宗要用氣管鏡抽樣化驗才能確診的個案，該病人肺炎不嚴重，毋須聞氧氣。許說，一般而言若病人有肺炎，但上呼吸道樣本化驗找不到答案，就會用氣管鏡抽樣本找病原，毋須每個病人用這檢驗方法。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇說，如再有居民不適，如有咳嗽、氣促、肺痛、發燒等，會送入醫院做電腦掃描和病毒檢測，如上呼吸道樣本呈陰性，也會用氣管鏡抽下呼吸道樣本再化驗；亦會與衛生署商討是否為所有正檢疫的祿泉樓居民抽血驗抗體。

同住兩兄長曾發燒需複檢

33歲病人與兩名兄長及母親同住，兩兄長6月4日發燒，呼吸道樣本化驗呈陰性並已退燒，母親無病徵，3人仍在檢疫中心，許樹昌說會再為兩名兄長複檢。政府昨沒再疏散祿泉樓居民，但有住戶稱盼到檢疫中心，擔心病毒以未知的途徑傳播。

（抗疫新階段）