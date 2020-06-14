工程師建議 開抽氣扇留2.5厘米門縫 免渠氣倒流

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，新型冠狀病毒主要透過飛沫傳播，即可透過咳嗽將病毒直接傳給另一人的呼吸道，或飛沫落在枱面等表面，經接觸入侵人體，可1人傳2至3人。

不過，病毒也可在特定霧化過程經空氣傳播。許樹昌解釋，氣霧傳播透過插喉、抽痰、用無創呼吸機等醫療程序，將飛沫散成細於5微米氣霧後傳播，SARS曾透過此途徑傳播。麻疹和肺癆則是空氣傳播疾病，病原能在環境中生存多天，當風吹起病原就會透過空氣傳播，傳染性高於飛沫傳播疾病，如肺癆可1人傳15人。

抽氣扇可令室內變負壓，工程師學會高級副會長源栢樑表示，一般家庭都是安裝6吋抽氣扇，建議在開抽氣扇時，留25毫米門縫，減低渠管空氣倒流室內的可能。他又說，若要經渠管裂縫播毒要出現多個因素，包括附近住有超級傳播者；源頭患者去廁所時，沒染病者家中也開抽氣扇、且渠管有裂縫；且兩個單位有共用喉管，故一般市民不用太擔心。

（抗疫新階段）