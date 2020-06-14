袁國勇：祿泉樓或空氣傳播 毋須全撤 第9宗為首確診者鄰居 疑渠管裂縫播毒

上呼吸道測不出病毒

袁：或肺部吸入病毒微粒

祿泉樓現累計有9人確診，6人住8樓，當中昨日確診男子的上呼吸道沒有測出病毒，要深入下呼吸道抽樣才確診。港大微生物學系講座教授袁國勇表示，這情况令人擔心，因為新冠病毒主要透過飛沫傳播，而飛沫一般大於5至10微米，多數感染上呼吸道，如鼻咽和喉嚨；而新患者肺部受感染，可能吸入了小於5微米，甚至小於1微米的病毒微粒，這顯示可能存在空氣傳染，暫未找到原因，但沒需要安排祿泉樓整幢或8樓全層撤離，因源頭患者的密切接觸者和同一坐向居民均已撤離，其他居民應不受影響。

通風管毗鄰相連

疑病毒經裂縫 抽氣扇抽入

至於病毒微粒是如何產生及傳播？祿泉樓10室的馬桶污水渠所連接的通風管，與12室的通風管相連，昨亦到場視察的環境局副局長謝展寰稱，房署已檢查過單位內的渠管，沒發現損壞，懷疑810室的渠管有肉眼看不到的細微裂縫，當810室開抽氣扇，室內形成負壓，病毒微粒經渠管裂縫傳到室內（見圖）。謝展寰又說，其他途徑也能產生病毒微粒，例如打噴嚏會產生小量病毒微粒，也不排除病毒透過抽氣扇傳播，尚待科大及港大測試才能找出病毒在祿泉樓如何傳播，亦未排除經升降機、郵箱等傳播。

消息稱，病毒微粒可能經渠管裂縫被抽出；另亦有可能是病毒源頭單位開抽氣扇，帶病毒空氣吹入相鄰單位，但這可能性較低。消息人士稱，仍需做空氣動力學測試確認，其中一個測試方法是利用「示蹤氣體」監測，當年SARS於淘大花園爆發時，曾用這測試發現E座4樓附近污水渠排氣管有泄漏問題。

消息：將做「示蹤氣體」監測

淘大爆SARS時曾用

不過，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，當局曾在確診者家中渠口、抽氣扇等環境抽樣本化驗，結果均呈陰性，未有客觀證據指渠管播毒。他續稱，如病毒能透過空氣傳播，例如肺癆般就可1個人傳15個人，但未見祿泉樓有出現廣泛爆發，這病傳播率亦僅1傳2、3人。

許樹昌：未有客觀證據

接觸飛沫較大可能

許樹昌表示，未必是空氣傳播才會出現上呼吸道樣本陰性、下呼吸道樣本陽性的情况，禽流感和中東呼吸綜合症並非經空氣傳播，但也有過這樣的案例，可能與取樣、感染集中在下呼吸道有關。他認為，患者透過接觸飛沫受感染的可能性高於空氣感染。

房屋署表示，已檢查及維修祿泉樓大部分10室及12室的渠管，有關設施狀况大致正常，而衛生防護中心在4個確診者家中渠口採集的樣本，結果均呈陰性。房署會繼續為其餘小部分早前未能進入的10及12室檢查。

明報記者

（抗疫新階段）

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