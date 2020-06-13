近百學生香島外拉人鏈 聲援不獲續約教師

唱榮光學生：老師曾籲別選

反感者可離場

昨午2時半，近百名學生在香島中學外一段桃源街拉人鏈，大部分來自香島中學，也有鄰近學校學生參與，聲援不獲續約的藝術科主任李老師。該校中四生蔡同學與父親一同參與，蔡同學自言沒音樂天分，但仍獲李老師邀請加入手鈴隊，「我自己放棄時，她還未放棄我」，形容對方是恩師。蔡父表示，李老師照顧其子，免他趨向反叛，形容她是「好老師」，故昨抽空陪兒子參與人鏈活動。

家長讚好老師 與子齊參與

該校中二生張同學（化名）及陳同學（化名），在音樂考試選唱《願榮光歸香港》。她們說李老師曾提醒盡量別選含政治內容歌曲，又向同班學生說「若覺反感可離開，唔聽」，但兩人最終仍可演唱該歌曲。她們又說，有其他教師在課堂表達政治意見，「『唱衰』美國總統特朗普」，但學校沒阻止。

學生之後圍繞香島中學一帶而行，下午2時許至達之路時，逾20名軍裝警到場，指稱在場者違反限聚令，要求他們離開，參與人鏈學生隨即散去。

教育局回覆查詢表示，學生應理解和學習，若有任何僱傭關係的爭議，當事人均可透過行之有效的勞資糾紛機制處理，而非動輒破壞校園和諧，與其他人上街向學校施壓；又稱學生不應罷課、叫口號、拉人鏈。