點名指「為罪行錄再添重重一筆」 港澳辦轟眾志「黑手伸校」 黃之鋒：為取締鋪路

譚耀宗：看不到如何符參選要求

黃之鋒回應表示，由有內地傳媒揑造眾志收受外國資金至港澳辦發文點名批評，是為取締香港眾志鋪路。身兼中學生行動籌備平台發言人的鄭家朗說，譴責的機構由特區政府提升至國家層面，對罷工罷課「公投」活動發動國家級攻擊；強調活動會繼續，活動和平表達意見，不會違法。

另批梁家傑楊岳橋戴耀廷

楊斥不反省：諉過教育工作者

港澳辦發言人以答記者問形式發文，回答對「香港眾志以所謂『中學生行動籌備平台』的名義發起罷課公投，反對涉港國家安全立法」的看法。發言人稱，香港不少學校的教育已嚴重偏離一國兩制的正確方向，「港獨」和暴力在學校蔓延，並提到近日的歷史科試題爭議、教師的「黑警」言論等。發言人亦點名提到佔中發起人戴耀廷、公民黨主席梁家傑和黨魁楊岳橋的言論（見表），斥「一個又一個蠱惑人心的歪理邪說被炮製出來，並堂而皇之傳進學校」，稱香港的教育亂象如不煞住，香港的政治亂象將無休無止。

發言人稱，香港教育必須堅守一國兩制的正確方向，指明教育管理部門和有關機構要恪盡職守，依法履職，「把規矩用起來」，「斬斷伸向教育、伸向孩子的黑手」。

楊岳橋批評，港澳辦將手伸向本港教育制度，妄想作出種種打壓。他又指出，年輕人走上街頭抗爭乃逼不得已，全因中央及香港政府施政失敗，批評中央沒有自我反省，諉過於教育工作者。他又自言被年輕人以「dead body」嘲笑，反問如何可煽惑年輕人。